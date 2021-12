Salario minimo UE. L’occasione da non perdere per i corpi intermedi italiani

Massimo Ferlini (IlSussidiario.net, 13 dicembre 2021)



L’Europa chiede ai Paesi membri un passo importante sul salario minimo, offrendo un’occasione importante ai corpi intermedi italiani



Novità dall’Europa per il salario minimo. La Commissione europea aveva avanzato una proposta per introdurre in tutti i Paesi aderenti una normativa per fissare la soglia minima salariale. La preoccupazione per il diffondersi dei working poors, ossia lavoratori che nonostante l’impegno a tempo pieno non riescono a uscire dalla soglia di povertà, e un dumping salariale fra Paesi avevano spinto la Commissione a proporre un’iniziativa che coinvolgesse tutti i Paesi aderenti…

