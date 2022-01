Lavorare online: i dati mostrano che una regolamentazione è necessaria

F. Bergamante et al., (lavoce.info, 22 gennaio 2022)



Visto da vicino, il lavoro su piattaforma si discosta dalla narrazione di un processo produttivo capace di creare una libera economia della condivisione. Semmai si caratterizza come un modello di produzione controllato e che genera precarietà.



Il lavoro su piattaforma



Cresciuto negli ultimi anni, in particolare nella fase pandemica, il lavoro su piattaforma sta assumendo una rilevanza che merita un quadro analitico complessivo.



In un recente contributo, abbiamo analizzato il lavoro su piattaforma tramite i dati provenienti da un modulo specifico contenuto nel questionario dell’indagine Inapp-Plus, condotta con tecnica Cati nel 2021 su un campione di 45 mila individui estratti dalle liste telefoniche…



