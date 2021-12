Contratto di espansione. La chance per le trasformazioni aziendali estesa alle PMI

Fabiola Lamberti (ilSussidiario.net, 29 novembre 2021)

La Legge di bilancio estende non solo la durata, ma anche la platea di aziende che possono far ricorso al contratto di espansione

L’intervento complessivo in ambito giuslavoristico contenuto nella Legge di bilancio 2022 si snoda lungo direttrici ampie che vanno dalla riduzione del cuneo fiscale alla riforma degli ammortizzatori sociali. Viene esteso il campo di applicazione della Cassa integrazione e si rende pressoché strutturale il Fis. Risorse importanti interessano la Naspi, per la quale viene rivisto il meccanismo di décalage, e il Reddito di cittadinanza, che viene confermato, fermo restando il requisito della condizionalità. In disparte gli incentivi a sostegno dell’occupazione femminile, su cui pure si investe molto, desta particolare interesse la convinta conferma del contratto di espansione la cui “sperimentazione” viene prolungata e finanche estesa…



